Взрыв фургона в американском Нэшвилле организовал местный житель

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Нэшвилла (штат Теннесси) подтвердила, что взрыв фургона в городе организовал местный житель Энтони Куинн Уорнер, сообщает ТАСС.

Мотивы Уорнера неизвестны. По данным СМИ, он был специалистом в области электроники. Мужчина был на месте взрыва и погиб. Такие данные были получены по итогам ДНК-теста обнаруженных на месте происшествия останков. "Нет никаких свидетельств того, что какие-либо еще лица были причастны", - сообщил представитель полиции города.

Власти Нэшвилла 25 декабря сообщили в Twitter, что рано утром в центре города взорвался фургон. Пострадали три человека. По сведениям стражей порядка, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей, а также музыка.-0-