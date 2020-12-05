Взрыв газа на шахте в Китае - погибли 23 горняка

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате взрыва газа на шахте в районе города Чунцин (Юго-Западный Китай) увеличилось до 23. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его информации, инцидент в штольне произошел 4 декабря в результате взрыва окиси углерода, которая является чрезвычайно токсичным горючим газом. В момент взрыва под землей находились 24 человека. Спасателям удалось обнаружить тела 23 погибших. Один горняк смог спастись.

Причины ЧП устанавливаются.-0-