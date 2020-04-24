Взрыв газа произошел в жилом доме в Краснодаре

24 апреля, Краснодар /БЕЛТА - ТАСС/. Один человек погиб после взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Краснодаре. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погиб местный житель. Соседи, обнаружив возгорание, сообщили в пожарную службу и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В результате произошедшего было обнаружено тело 68-летнего хозяина квартиры", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что назначено проведение ряда экспертиз, направленных на установление причин происшествия.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, взрыв и пожар произошел в шестиэтажном доме в Ленинском переулке, его площадь составила 20 кв.м. На месте работали 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Были эвакуированы 35 человек.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что один человек погиб после хлопка газа в многоэтажке. Серьезных разрушений здания нет, в квартире выбиты окна. На месте работает следственная группа.-0-