Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в российском Орехово-Зуеве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме. После него часть конструкций обрушилась. Данных о пострадавших нет.

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что дом, где произошел взрыв газа, четырехподъездный кирпичный. На место направлены пожарно-спасательные подразделения.-0-

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Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены Местные власти распорядились разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.