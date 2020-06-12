Взрыв газа в Татарстане: один человек погиб, трое пострадали

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На казанской кустовой базе ООО "Газпром сжиженный газ" произошел взрыв сжиженного газа в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В результате погиб один человек и трое пострадали, - сказал собеседник агентства.

После взрыва возник пожар, которому был присвоен четвертый номер сложности. Существует угроза распространения огня и на другие емкости.

На месте ЧП работают 11 единиц пожарной и специальной техники. Группировка по тушению пожара увеличивается. В МЧС уточнили, что информация о ЧП поступила около 22:00.-0-