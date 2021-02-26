Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде: два человека под завалами

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек пострадал в результате взрыва газа в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде, еще двое находятся под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

"По предварительным данным, в результате взрыва ранение получил один человек - девушка. Под завалами находятся два человека. Одна из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели. Они предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина. Ведутся ее поиски", - отметили в пресс-службе.

В 9.13 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием в пристройке к 12-этажному дому на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода. Площадь возгорания составила 30 кв.м, произошло частичное обрушение. От взрыва разрушено помещение суши-бара, выбило стекла у проезжавшего мимо троллейбуса.-0-