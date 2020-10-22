Взрыв газопровода произошел в Таиланде, есть погибшие

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли и еще 30 получили ранения в результате взрыва газопровода в провинции Самутпракан к югу от Бангкока (Таиланд). Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

Инцидент произошел около 13.00 по местному времени в районе индустриального парка Asia Suvarnabhumi. В результате возникшего пожара пострадали полицейский участок, 20 транспортных средств, а также 10 домов. На место инцидента прибыли около 50 пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.

В результате происшествия один человек скончался на месте, второй - в больнице.

Причины инцидента выясняются.-0-