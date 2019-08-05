Взрыв и пожар произошли в воинской части в Красноярском крае

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края России, произошли взрыв и пожар. На место направлены автобусы для эвакуации, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Как уточнил источник в экстренных службах, на место также направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Собеседник агентства добавил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части.
Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.
Причины инцидента выясняются.-0-
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