Взрыв и пожар произошли в воинской части в Красноярском крае

Фото из группы в ВК

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края России, произошли взрыв и пожар. На место направлены автобусы для эвакуации, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

Как уточнил источник в экстренных службах, на место также направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Собеседник агентства добавил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части.

Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.

Причины инцидента выясняются.-0-