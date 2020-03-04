Взрыв на химзаводе в Республике Корея: число пострадавших возросло до 56

4 марта, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Число пострадавших в результате взрыва и последующего пожара на химическом заводе Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан возросло до 56 человек.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

Взрыв на химзаводе произошел в ночь на 4 марта на участке, где осуществлялась перегонка нефти. К тушению огня было привлечено более 270 пожарных и около 70 единиц техники. Спустя два часа возгорание было ликвидировано, утечки токсичных веществ не произошло. Причины взрыва устанавливаются.-0-