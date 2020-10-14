Взрыв на заводе в Польше: один человек погиб, трое ранены

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На подшипниковом заводе Tsubaki Nakashima в Люблинском воеводстве прогремел взрыв, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщает польское радио RMF.

По предварительным данным, взорвалась машина для мойки подшипников. Во время взрыва от нее оторвалась металлическая крышка, которая с большой силой ударила 47-летнего мужчину. Он скончался на месте. Еще три человека были ранены, их доставили в больницу.

На место инцидента для выяснения обстоятельств происшествия прибыли сотрудники полиции, прокуратуры и Национальной инспекции труда.-0-