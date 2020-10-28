Взрыв под Харьковом: два человека погибли, девять ранены

Фото guard.npu.gov.ua
28 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В результате взрыва на газораспределительной станции под Харьковом два человека погибли, девять ранены.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
Инцидент произошел сегодня днем в поселке Березовское в 20 км от Харькова. На месте работают пожарные и полицейские. Причины взрыва пока не сообщаются.-0-
Под Харьковом прогремел взрыв, пострадали 10 человек
Инцидент произошел в поселке Березовское в 20 км от Харькова. На месте работают пожарные и полицейские.