Взрыв под Харьковом: два человека погибли, девять ранены

28 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В результате взрыва на газораспределительной станции под Харьковом два человека погибли, девять ранены.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

Инцидент произошел сегодня днем в поселке Березовское в 20 км от Харькова. На месте работают пожарные и полицейские. Причины взрыва пока не сообщаются.-0-

Под Харьковом прогремел взрыв, пострадали 10 человек Инцидент произошел в поселке Березовское в 20 км от Харькова. На месте работают пожарные и полицейские.