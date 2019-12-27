Взрыв прогремел на авиастроительном заводе Beechcraft в США

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на авиастроительном заводе в городе Уичито (штат Канзас). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
Взрыв прогремел на заводе авиаконцерна Beechcraft по строительству гражданских и военных самолетов. По данным CNN, работы на предприятии не проводились во время праздников, поэтому вероятность того, что в результате взрыва могли быть пострадавшие, невелика.
Телекомпания подчеркивает, что на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции.
А по сведениям агентства
Пострадавшие госпитализированы. Их состояние не уточняется. В результате взрыва обрушились части здания.-0-