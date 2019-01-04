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Взрыв прогремел на автобусной остановке в Чили, есть пострадавшие

В мире 04.01.2019 | 22:06
Фото из Twitter-аккаунта Evelyn Matthei‏
Фото из Twitter-аккаунта Evelyn Matthei‏

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел на автобусной остановке в столице Чили Сантьяго. Как инТАСС, мэр города Карла Рубилар сообщила в Twitter, что пострадали не менее четырех человек.

Отмечается, что угрозы жизни раненых нет. На месте происшествия проводятся экстренные работы, выясняются причины случившегося. Движение транспорта в районе инцидента перекрыто.

Причиной ЧП стало взрывное устройство, заложенное в мусорном баке рядом с остановкой. Власти проверяют размещенную в Сети информацию о причастности к взрыву местной террористической группировки, объявившей своей целью борьбу с прогрессом и цивилизацией.-0-

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Теги
взрывы, Чили
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