Взрыв прогремел на электростанции Ирана

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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной провинции Ирана Исфахан взорвался трансформатор, а затем последовал пожар на электростанции. Об этом сообщает Anadolu.
Отмечается, что жертв в результате инцидента нет, электроснабжение не было нарушено. Пожар стал результатом взрыва силового трансформатора 230 кВт на подстанции электростанции.
Подстанция вернулась к нормальному режиму работы через два часа.
Эта электростанция была построена около 50 лет назад, она обеспечивает электроэнергией город Исфахан.-0-