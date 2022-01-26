Взрыв прогремел на химическом заводе в американском штате Луизиана

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в среду на химическом предприятии, расположенном в городе Вестлейк в штате Луизиана (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KPLC.

По его информации, взорвался резервуар с этилендихлоридом.

Чуть позже телеканал со ссылкой на представителя компании Westlake Chemical, которой принадлежит химическое предприятие, сообщил, что после взрыва в небе остался длинный дымовой шлейф. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы.

Информации о причинах взрыва пока нет, ведется расследование.-0-