Взрыв прогремел на сахарном заводе на востоке Мексики

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел на территории сахарного завода "Глория" в штате Веракрус на востоке Мексики, несколько сотрудников предприятия пострадали. Об этом сообщило в Twitter региональное управление общественной безопасности, информирует ТАСС.

"Согласно первым полученным данным, инцидент произошел на участке по производству алкоголя, - говорится в записи. - Полицейские оказывают помощь получившим травмы". Сведений о числе пострадавших и их состоянии опубликовано не было.

Пока неизвестно, что могло послужить причиной взрыва.-0-