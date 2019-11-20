Взрыв прогремел на складе пиротехники на Сицилии – есть погибшие

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва на складе пиротехники в провинции Мессина на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщила 20 ноября на своем сайте газета La Repubblica . Среди погибших – жена владельца фирмы.

По ее данным, еще как минимум два человека пострадали, один пропал без вести. Инцидент произошел в населенном пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто на складе, принадлежащем частной компании по производству петард и комплектующих для фейерверков.

Один из пострадавших - в тяжелом состоянии. Причины происшествия выясняются.-0-