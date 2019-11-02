Взрыв прогремел на танкере в Находке, три человека погибли

2 ноября, Владивосток /БЕЛТА - ТАСС/. Три человека погибли сегодня при взрыве на танкере "Залив Америка" в российской Находке. Об этом сообщили ТАСС в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

Как отметил собеседник агентства, на танкере произошел хлопок. Изначально сообщалось о двух погибших, позже появилась информация еще об одном. Всего на судне было девять членов экипажа.

По предварительной информации, пожара на судне нет. По версии следствия, там взорвалась газовоздушная смесь.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.

В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.

В район происшествия отправлены два спасательных буксира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц) УК РФ.

Нефтеналивной танкер "Залив Америка", по данным сайта "Водный транспорт", спущен на воду в 1989 году, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".-0-