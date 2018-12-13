Взрыв прогремел на территории газонаполнительной станции в Венесуэле

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел 12 декабря на территории газонаполнительной станции в штате Миранда недалеко от столицы Венесуэлы. Об этом сообщила венесуэльская газета Nacional.
Станция принадлежит венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Сведений о жертвах или разрушениях нет.
На месте происшествия работают спасатели. Причины инцидента выясняются.-0-
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