Взрыв прогремел на территории газонаполнительной станции в Венесуэле

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел 12 декабря на территории газонаполнительной станции в штате Миранда недалеко от столицы Венесуэлы. Об этом сообщила венесуэльская газета Nacional.

Станция принадлежит венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Сведений о жертвах или разрушениях нет.

На месте происшествия работают спасатели. Причины инцидента выясняются.-0-