Взрыв прогремел на участке нефтепровода в Нигерии

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке нефтепровода на юго-западе Нигерии, в пригороде Лагоса - Абул-Адо сегодня произошел мощный взрыв, сообщает телекомпания TVC News.

Рухнуло несколько близлежащих домов, начался крупный пожар. Мощность взрыва отмечали и очевидцы, и представитель спасательных служб, по словам которого почувствовать волну можно было на расстоянии 15 км от эпицентра. Пока информации о пострадавших нет.

В сюжете TVC News прозвучало предположение, что к разрушению участка нефтепровода могут быть причастны криминальные структуры, которые похищают и перерабатывают нефть на подпольных производствах.-0-