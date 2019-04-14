Взрыв прогремел на востоке Швеции

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел в городе Норрчёпинг, который расположен на востоке Швеции, сообщает Daily Star .

В полицию сегодня (около 5.23 - белорусское время) обратились жители города. По предварительным данным, взорвалась кладовая магазина. На место происшествия были вызваны саперы. Они проверяют близлежащие дома и устанавливают причину взрыва. Информация о пострадавших пока не поступала.

Проводится расследование.-0-