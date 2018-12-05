Взрыв прогремел на заправке в Италии: погибли два человека

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами взрыва и пожара на АЗС на автомагистрали в центральной итальянской области Лацио стали два человека, сообщают РИА-Новости со ссылкой на сообщение полицейского управления города Риети, в районе которого произошло ЧП.
На заправке вспыхнула, а затем взорвалась автоцистерна с горючим. Ранения получили 12 человек, включая спасателей. Жертвами стали пожарный и мужчина, находившийся поблизости от бензовоза в момент взрыва.
Пострадавших с места происшествия забрали машины скорой помощи и спасательные вертолеты. Автотрасса, у которой находилась заправка, закрыта.-0-
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