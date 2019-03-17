Взрыв прогремел на железнодорожных путях в Пакистане, есть погибшие

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел сегодня на железнодорожных путях в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Dunya News .

В результате взрыва и последующего схода нескольких вагонов пассажирского поезда не менее пяти человек погибли. Еще восемь пострадали, они госпитализированы.

Целью атаки был локомотив Jaffar Express, который следовал из Равалпинди в Кветту. Самодельное взрывное устройство было заложено на путях злоумышленниками.

Взрыв повредил железнодорожное полотно, что привело к нарушению движения поездов на данном участке. Восстановить его планируется в кратчайшие сроки. Власти Пакистана уже начали расследование обстоятельств инцидента.-0-