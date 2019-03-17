Взрыв прогремел на железнодорожных путях в Пакистане, есть погибшие

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел сегодня на железнодорожных путях в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
В результате взрыва и последующего схода нескольких вагонов пассажирского поезда не менее пяти человек погибли. Еще восемь пострадали, они госпитализированы.
Целью атаки был локомотив Jaffar Express, который следовал из Равалпинди в Кветту. Самодельное взрывное устройство было заложено на путях злоумышленниками.
Взрыв повредил железнодорожное полотно, что привело к нарушению движения поездов на данном участке. Восстановить его планируется в кратчайшие сроки. Власти Пакистана уже начали расследование обстоятельств инцидента.-0-
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