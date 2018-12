Взрыв прогремел у торгового центра на Филиппинах

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, 23 получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства около входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Взрыв произошел сегодня утром, когда в торговом центре находились сотни человек, совершавшие покупки в канун Нового года.

WATCH: A loud explosion occurred outside South Seas Mall in Cotabato City injuring at least a dozen.



The explosion was caused by an improvised explosive device that was set off around 1:59 in front of the mall along Magallanes street. pic.twitter.com/aA3iaEwDr1