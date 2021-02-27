Взрыв прогремел в больнице в украинских Черновцах - есть пострадавшие

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Черновцах произошел взрыв в пятиэтажном здании клинической больницы - спасатели ликвидировали возгорание. Такая информация опубликована сегодня на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел сегодня в 13.15 в Черновцах по улице Героев Майдана, 226. В палате на 2-м этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы №1 произошла вспышка кислородной трубы (хлопок). Как сообщала ранее в своем Facebook заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, в медучреждении был взрыв.

В 13.30 пожар ликвидирован. В результате происшествия погиб человек, еще один пострадал. Эвакуированы 20 пациентов.

Обстоятельства инцидента уточняются.-0-