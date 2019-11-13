Взрыв прогремел в лаборатории оборонного НИИ в Республике Корея

13 ноября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. По меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения в результате взрыва в лаборатории Научного института обороны Республики Корея, сообщили в местной пожарной службе.

По официальным данным, взрыв произошел в 16.24 (по местному времени) в лаборатории Агентства по развитию обороны города в 160 км к югу от Сеула.

Пострадавшие были отправлены в ближайшую больницу, среди них - 40-летний исследователь.

На месте взрыва работают более 30 единиц техники и 120 сотрудников экстренных служб. Сейчас расследуются детали происшествия.-0-