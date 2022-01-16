Взрыв прогремел в Могадишо

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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сомалийской столице Могадишо прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на сомалийский новостной портал Garowe.
Взрыв произошел на оживленном перекрестке вблизи президентского дворца. Автомобиль, в котором находился пресс-секретарь премьер-министра, был атакован террористом-смертником, сидевшим за рулем начиненной взрывчаткой машины.
Чиновник федерального правительства, на которого было совершено покушение, получил ранения.
Как ранее сообщил портал Goobjoog News, взрыв произошел в северной части Могадишо, где расположены гостиницы и торговые центры. По данным портала, есть жертвы и разрушения.-0-