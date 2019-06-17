Взрыв прогремел в одном из зданий казахстанского города Костанай

17 июня, Костанай /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Взрыв прогремел в здании, расположенном на перекрестке улиц Баймагамбетова и Лермонтова в казахстанском городе Костанай.
По свидетельствам очевидцев, эпицентр взрыва находился в строении, где размещаются донерная и СТО.
По некоторым данным, на СТО устанавливали газовое оборудование. Здание полностью разрушено, на его обломках вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают о нескольких людях, которых вытащили из-под завалов. Место происшествия оцеплено, работают сотрудники экстренных служб.-0-
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