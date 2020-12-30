Взрыв прогремел в районе президентского дворца в Адене

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел сегодня в Адене, в районе президентского дворца "Эль-Маашик", куда ранее после атаки на аэропорт перевезли министров йеменского правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По информации телеканала Al Arabiya, звук взрыва стал следствием перехвата и уничтожения заминированного беспилотника.

Новое правительство Йемена было сформировано почти две недели назад под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

Сегодня все члены кабмина, за исключением главы Минобороны, прибыли в Аден и должны были официально приступить к работе. Около полудня их самолет прилетел из саудовской столицы в аэропорт, где собралось множество местных чиновников, журналистов и простых аденцев, а позднее планировалась пресс-конференция. В тот момент, когда министры собирались выходить из лайнера йеменских авиалиний, по аэропорту выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда. Судя по кадрам, которые транслировали арабские телеканалы, одна ракета угодила в зал прилета, еще две разорвались на взлетном поле. По последним данным, погибли около 30 человек, свыше 60 получили ранения.-0-