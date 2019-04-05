Взрыв прогремел в жилом доме в Мадриде

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел на верхнем этаже жилого дома в испанском Мадриде, пострадали 16 человек, сообщает местное издание El Pais .

Взрыв произошел в 13-этажном здании, расположенном в районе Пуэнте-де-Вальекас. Были повреждены также пять соседних домов и 25 находившихся поблизости автомобилей. Взрывная волна вызвала серьезные разрушения в жилых помещениях, поэтому в ближайшие дни по меньшей мере 78 семей не смогут вернуться в свои квартиры.

Explosión de gas en Vallecas, yo estaba a 20 m, una explosión ensordecedora pic.twitter.com/1MJkxsmkgJ — Raul Sanz (@rsanz79) 5 апреля 2019 г.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и медики. Пострадавшим была оказана необходимая помощь, их жизни в настоящее время ничто не угрожает.

Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа.-0-