Взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилом доме в российском городе Набережные Челны произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что ЧП произошло в панельном пятиэтажном доме на двух последних этажах. Повреждены кровля дома и не менее четырех квартир. По предварительным данным, пострадали четыре человека, 32 эвакуированы. Несколько человек могут находиться под завалами.

"По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами", - уточнили в МЧС.

На месте происшествия работают представители всех оперативных служб.-0-