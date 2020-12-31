Взрыв прогремел в жилом доме в Риге

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рижском районе Агенскалнс в жилом доме в ночь на 31 декабря прогремел взрыв. По меньшей мере один человек пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

Предварительно, из-за взрыва произошло частичное разрушение трехэтажного здания. Случился пожар на втором и третьем этажах, а также на крыше. По последним данным, один человек получил ранения, были эвакуированы пятеро жильцов.

Отмечается, что разрушенная часть здания была проверена, люди не были обнаружены.

На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.-0-