Взрыв прогремел в жилом доме в Швеции

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 23 человека были госпитализированы в шведском городе Гетеборг после того, как в жилом доме прогремел взрыв, сообщает газета Dagens Nyheter.

После взрыва в доме начался пожар. В дыму оказались три подъезда, квартиры и гараж. Люди прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. Более 100 человек были эвакуированы.

На месте происшествия работают несколько подразделений полиции и спасательных служб, бригады скорой помощи. На данный момент пожар продолжают тушить.

Полиция начала предварительное расследование, пока причины взрыва не ясны.-0-