Взрыв произошел на химзаводе в Китае

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва на химзаводе в городе Аньда провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел сегодня в 00.46 по местному времени в цеху предприятия Haina Beier.

По последним данным, пожарным удалось потушить огонь. Пострадавшие, из которых двое получили тяжелые травмы, двое - легкие повреждения, были доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция. Причина взрыва устанавливается.-0-