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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на складе в воинской части Казахстана, сообщает ТАСС.
Пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана.
"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (по местному времени) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Казахстана.-0-
Пожар и последующий взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана.
"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 (по местному времени) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Казахстана.-0-