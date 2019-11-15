Взрыв произошел на военных складах в Харьковской области

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек, пострадавших в результате взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, находятся в больницах. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По уточненной информации, в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро военнослужащих-саперов ВС Украины получили ранения", - сказано в сообщении Генштаба, опубликованном в Facebook. Уточняется, что один из раненых - в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, трое получили легкие ранения. Ранее сообщалось о четырех раненых.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Известно, что военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане.

"С 15:13 15 ноября 2019 года никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано", - сообщили в Генштабе, заверив, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.-0-