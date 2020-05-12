Взрыв произошел в больнице Кабула

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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больнице, расположенной в западной части столицы Афганистана Кабула, произошел взрыв, сообщает телеканал TOLO News.
На месте происшествия были слышны два взрыва и выстрелы. Часть медицинского персонала находится в клинике. На место инцидента прибыла полиция.
Как сообщает Reuters, Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило, что на больницу совершено нападение. При этом отмечается, что клиника находится в ведении международной организации "Врачи без границ".
Сообщений о жертвах пока не поступало.-0-