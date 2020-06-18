Взрыв произошел в школе на севере Афганистана

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18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В религиозной школе в районе Ишкамыш провинции Тахар на севере Афганистана прогремел взрыв. В результате по меньшей мере семь человек погибли, еще семеро пострадали, сообщается в Twitter афганского телеканала TOLONews.
Инцидент произошел около полудня по местному времени.
Уточняется, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.
Полиция начала расследование. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.-0-