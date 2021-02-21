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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в столице Сомали , сообщает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.
Самодельное взрывное устройство сработало вблизи крупнейшего городского контрольно-пропускного пункта. Как уточнил представитель полиции, мишенью террористов был один из столичных чиновников.
По данным Anadolu, по меньшей мере два человека погибли. Вместе с тем сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что при взрыве погиб правительственный чиновник, еще три человека раны.
Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.-0-