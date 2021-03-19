Взрыв произошел в жилом доме в подмосковных Химках

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в Химках, в результате погиб мужчина, пострадала женщина, из-под завалов спасен ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"19 марта в 10.24 поступило сообщение о хлопке в городском округе Химки, улица Зеленая, дом 16. По прибытии первого подразделения в 10.35 было установлено, что произошел хлопок неизвестного происхождения. В результате обрушились межкомнатные перегородки", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Подмосковья.

По данным источника, горят пять квартир. Разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон. Черный дым идет из нескольких окон на 8-м этаже.-0-