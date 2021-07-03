Взрыв случился на съемках фильма в Чехии

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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Праге вечером 2 июля прогремел взрыв на съемочной площадке остросюжетного фильма о преступном мире. Три члена съемочной группы пострадали, сообщает Чешское радио.
В одном из элементов декораций, который пострадавшие готовили к съемкам, взорвалось неизвестное химическое вещество. Это, как предполагается, произошло из-за невнимательности сотрудников, так как они не осмотрели предмет заранее.
Пострадавшие госпитализированы с серьезными ранениями. Одному из них пришлось ампутировать ноги.
Полиция пока не сообщает о подробностях происшествия.-0-