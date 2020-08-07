Взрыв в Бейруте: власти не исключают вмешательство извне

За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 августа 2020
Минск Малооблачно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:17 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии удвоили объем прямых иностранных инвестиций Регионы
15:11 Нормы антимонопольного закона распространяются и на деятельность адвокатов - МАРТ Экономика
15:04 Во время пандемии всем было страшно, но никто не дал слабину - медсестра Общество
15:03 Карпенко: голосую за политическую стабильность и поступательное повышение благосостояния народа Общество
15:00 В Беларуси молодежь не только слышат, но и прислушиваются к ней - мнение Общество
14:58 Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич Общество
14:56 Бассейн на шесть дорожек открыли после реконструкции в Гомеле Регионы
14:54 Медсестра о работе в пандемию: поддержка общества и благодарность пациентов придавали сил Общество
14:53 Вспышка в цехе "Гродно Азота": работник получил ожоги Происшествия
14:53 Пинские пограничники задержали крупную партию сигарет Происшествия
14:47 Марзалюк: у нас одна страна на всех Общество
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19 Общество
14:44 Взрыв в Бейруте: власти не исключают вмешательство извне В мире
14:44 Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости Общество
14:39 Новый паспорт в 100-летний юбилей вручили ветерану войны из Гродно Регионы
14:37 Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга Общество
14:33 Пандемия показала, насколько консолидированное белорусское общество - Светлицкая Общество
14:31 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа Общество
14:28 МАГАТЭ готово развивать сотрудничество с Беларусью Экономика
14:21 В Норильске вновь произошел разлив топлива В мире
14:15 Минское "Динамо" откроет новый сезон КХЛ матчем с "Йокеритом" Спорт
14:13 Выставка виниловых кукол четы Заверушински откроется в НЦСИ Афиша
14:12 Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году Технологии
14:10 Выставка к Международному дню молодежи открылась в НББ Культура
14:03 ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание помощи Ливану В мире
14:02 В Могилеве микроавтобус сбил пенсионера Происшествия
14:00 Чаще всего за медиацией обращаются из-за семейных конфликтов - эксперт Общество
13:58 Минский моторный завод завершил сертификацию двигателей стандарта Stage 5 Экономика
13:52 Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина Президент
13:44 Белорусские шашистки победили Латвию в ответном матче 1/4 финала онлайн-турнира Кубка наций Спорт
Все новости
Все новости
В мире
07 августа 2020, 14:44

Взрыв в Бейруте: власти не исключают вмешательство извне

Фото Al Arabiya
Фото Al Arabiya

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что следствие рассматривает несколько версий взрыва в порту Бейрута, среди которых халатность, несчастный случай и вмешательство извне, сообщает телеканал Al Arabiya.

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства с использованием ракеты, бомбы или другого действия" - сказал президент Ливана.

Он отметил, что следствию также предстоит выяснить, как взрывчатый материал попал на склад.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли около 150 человек, пострадали 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
взрывы Ливан
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
На месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3, июнь 2020 года. Фото ТАСС В Норильске вновь произошел разлив топлива
Фото из архива ВОЗ призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание помощи Ливану
Фото unsplash.com В память о погибших в Бейруте на статую Христа в Бразилии спроецировали флаг Ливана
Фото Getty Images ООН направит в Ливан 5 тыс. продовольственных посылок
Фото oum.ru Чили полностью отказалась от использования пластиковых пакетов
Фото Getty Images В России за сутки выявили 5241 случай заражения COVID-19
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил
Двусторонняя повестка, пандемия и выборы - состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина
Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли до $8,9 млрд
Жилье для удобной жизни. Выгодное летнее предложение – в престижных столичных комплексах, где все сделано для комфорта!
Топ-новости
Лукашенко о расходах на медицину: экономить на этом нельзя
Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич
Почетное звание "Народный врач Беларуси" присвоено Игорю Карпову
Бузовский: нужно больше рассказывать о том, что сделано в годы независимости
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с COVID-19
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока
Белорусские избиратели в Москве голосуют за процветающую Беларусь
Пандемия показала, насколько консолидированное белорусское общество - Светлицкая
Карпенко: голосую за политическую стабильность и поступательное повышение благосостояния народа
Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации
В Беларуси молодежь не только слышат, но и прислушиваются к ней - мнение
Белорусские избиратели активно голосуют досрочно - Лебедев
Организации НАН подписали экспортные контракты на $0,5 млрд благодаря совместному проекту с БелТПП
Доля исполнения медиативных соглашений близка к 90% - эксперт
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.