Взрыв в Бейруте: власти не исключают вмешательство извне

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что следствие рассматривает несколько версий взрыва в порту Бейрута, среди которых халатность, несчастный случай и вмешательство извне, сообщает телеканал Al Arabiya.

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства с использованием ракеты, бомбы или другого действия" - сказал президент Ливана.

Он отметил, что следствию также предстоит выяснить, как взрывчатый материал попал на склад.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли около 150 человек, пострадали 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.-0-