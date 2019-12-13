Взрыв в Бланкенбурге: в одной из пострадавших квартир найдены боеприпасы времен Второй мировой

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из квартир дома в немецком Бланкенбурге, где сегодня произошел взрыв, обнаружены емкости со сжиженным газом и боеприпасы времен Второй мировой войны, сообщает немецкая телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk.

На место направлены специалисты по обезвреживанию взрывоопасных веществ и предметов.

Арендатор квартиры, где найдены боеприпасы, погиб при взрыве. Это 78-летний мужчина. Полиция уточнила число пострадавших - их 15, а не 25, как сообщалось ранее. Некоторые из них ранены серьезно.

Официально причина инцидента по-прежнему не называется. По предварительной информации, взрыв произошел в квартире, где обнаружены емкости со сжиженным газом и боеприпасы.

Взрыв в многоквартирном жилом доме в немецком городе Бланкенбурге (население - около 20 тыс. человек) случился около 9.00 по местному времени. Жители пострадавшего дома, а также учащиеся близлежащей школы и воспитанники детского сада, расположенного неподалеку, были экстренно эвакуированы.-0-