Взрыв в городе Кабул: есть жертвы

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 29 человек погибли, 72 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в западной части афганской столицы города Кабул, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Ранее телеканал 1TV информировал о 20 погибших и 30 пострадавших.

Инцидент произошел рядом с учебным центром. Атака была совершена террористом-смертником. Телеканал Al Arabiya сообщил, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".-0-