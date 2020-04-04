Взрыв в Орехово-Зуеве: один человек погиб, четверо ранены

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва газа, который произошел сегодня в жилом доме в Орехово-Зуеве, погиб один человек, как минимум четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Местные власти распорядились разместить всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым. Причины инцидента устанавливаются.-0-

Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что дом, где произошел взрыв газа, четырехподъездный кирпичный. На место направлены пожарно-спасательные подразделения.

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