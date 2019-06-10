Взрыв в Рокка-ди-Папа: 9 человек пострадали, в том числе мэр города

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при взрыве в Рокка-ди-Папа (Италия) возросло до девяти человек, среди раненых - мэр города, сообщает итальянское информагентство ANSA .

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По уточненным данным, взрыв произошел в здании мэрии Рокка-ди-Папа из-за утечки газа во время дорожных работ, которые проводились в непосредственной близости от городской ратуши. В результате произошло частичное обрушение здания муниципалитета. Среди пострадавших - мэр города Эмануэле Крестини, рабочие, а также дети, которые находились в соседнем строении и получили ранения от разлетевшихся осколков стекол и щебня. Сообщается, что одна из пострадавших девочек находится в тяжелом состоянии.

После взрыва в мэрии возник пожар, который все еще продолжается из-за утечки газа. Жители близлежащих домов эвакуированы, район происшествия оцеплен.-0-