Взрыв в винницком детсаду: новые подробности

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинской Виннице при взрыве в детсаду пострадал один ребенок, у троих повреждена одежда. Об этом корреспонденту Укринформа сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

По словам Оксаны Яценко, во время утренней прогулки дети вышли на улицу, один из них увидел на площадке предмет, похожий на мячик. Ребенок его взял - предмет взорвался в руках. Как констатировал врач скорой помощи, ребенок получил небольшой ожог: площадь поражения менее 1%.

Руководство детского сада, согласно правилам действий при чрезвычайных ситуациях, вызвало ГСЧС, полицию и скорую помощь.

Директор департамента отметила: какое именно устройство взорвалось и как оно попало на территорию сада - это дело полиции. "Я считаю, оно попало через забор, потому что там забор невысокий, во время выходных. В саду четыре дня никого не было, он был убран еще в пятницу", - сказала Оксана Яценко.

Правоохранители пока исследуют одежду ребенка, выясняя, какое взрывчатое вещество было в устройстве. Как сообщалось, об инциденте, который произошел сегодня около полудня, в полицию сообщила медсестра винницкого детского сада №7.-0-