Взрыв в жилом доме в Химках - три человека погибли

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным СК РФ и МЧС, погибли три человека, еще четверо пострадали, сообщает ТАСС.

По данным СК РФ, обнаружены тела двух мужчин и трехлетнего ребенка. Все они жильцы одной квартиры. Четверых пострадавших госпитализировали.

Источник в экстренных службах уточнил, что состояние трех человек, включая 10-летнего ребенка, оценивается как средней степени тяжести, еще одного - как тяжелое.

Причины взрыва неизвестны. Рассматриваются две версии - неисправность газового оборудования и утечка газа. Также причиной взрыва мог стать невыключенный газ в квартире.

Из дома были эвакуированы 17 человек, включая троих детей. Они будут находиться в пунктах временного размещения.

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Власти Московской области предусмотрят денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим.-0-