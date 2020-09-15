Взрывы боеприпасов на складе в Чехии произошли из-за самовоспламенения пороха

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самовоспламенение пороха стало причиной нескольких взрывов, которые произошли ранее на складе боеприпасов в городе Билина на северо-западе Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Как сообщалось, склад принадлежит чешской полиции. В нем хранился порох, возгорание которого и привело к серии взрывов.

Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. На данный момент специалисты оценивают сумму материального ущерба.-0-

Взрывы прогремели на складе боеприпасов в Чехии На данный момент пожарные не могут приступит к тушению огня, так как есть вероятность новых взрывов. Люди, находящиеся в радиусе 500 м от склада, эвакуируются.