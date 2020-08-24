Взрывы на Филиппинах: 11 человек погибли, 40 ранены

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате двух взрывов на Филиппинах возросло до 11 человек, 40 пострадали, сообщает Manila Bulletin.

Два взрыва с разницей в один час прогремели сегодня в городе Холо провинции Сулу.

На данный момент стало известно, что в результате первого взрыва погибли пять солдат и четыре мирных жителя, в результате второго - погиб один солдат и предполагаемая террористка-смертница. Ранены 22 мирных жителя и 18 солдат.

Причиной одного из взрывов стало самодельное устройство, которое было установлено на мотоцикле, припаркованном рядом с военным грузовиком. Причина второго взрыва пока не установлена.

Начальник Филиппинской национальной полиции Арчи Франсиско Гамбоа уточнил, что на данный момент точное количество жертв все еще не определено, а расследование для установления личности преступников продолжается.-0-